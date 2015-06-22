​Тайфур Алиев: На Европейских играх могу стать чемпионом

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Я остался недоволен прежним боем, так как у меня было много ошибок".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил представляющий Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" боксер Тайфур Алиев.

Прошедший в финал в весовой категории 56 кг 18-летний боксер заявил, что имеет шансы на золотую медаль: "Я просмотрел свой предыдущий бой и в последнем бою не повторил прежних ошибок. Думаю, что своей победой я обязан именно последней тренировке. К очередному бою я подготовлюсь еще лучше. Мои ошибки в последнем бою были техническими. Надеюсь, что мне удастся завоевать путевку в финал. Я верю в себя. Хотя и будет трудно, но я смогу стать чемпионом".

Отметим, что в 1/4 финала Тайфур Алиев одержал победу над датчанином Фредериком Йенсеном со счетом 3:0 и, как минимум, обеспечил бронзовую медаль.