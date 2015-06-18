Страны, завоевавшие медали на I Европейских играх ​"Баку-2015" - СПИСОК

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По результатам прошедших дней соревнований I Европейских игр "Баку-2015", Азербайджан занимает второе место по количеству медалей в командном зачете. Как сообщает Report, в списке лидирует Россия, завоевавшая 29 медалей.

Азербайджан, в активе которого 23 медали, опережает Венгрию на 10 медалей. Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Из них 12 медалей - в соревнованиях по борьбе (6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых), 6 - по карате (4 золотых и 2 бронзовых), 2 медали по тхэквондо (1 золото и 1 бронза), 1 медаль - по гребле (серебро), 1 медаль - по спортивной гимнастике (бронза) и 1 - по триатлону (бронза).