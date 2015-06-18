Страны, завоевавшие медали на I Европейских играх ​"Баку-2015" - СПИСОК

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По результатам прошедших дней соревнований I Европейских игр "Баку-2015", Азербайджан занимает второе место по количеству медалей в командном зачете. Как сообщает Report, в списке лидирует Россия, завоевавшая 29 медалей.
Азербайджан, в активе которого 23 медали, опережает Венгрию на 10 медалей. Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Из них 12 медалей - в соревнованиях по борьбе (6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых), 6 - по карате (4 золотых и 2 бронзовых), 2 медали по тхэквондо (1 золото и 1 бронза), 1 медаль - по гребле (серебро), 1 медаль - по спортивной гимнастике (бронза) и 1 - по триатлону (бронза).
|Ряд
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|16
|5
|8
|29
|2
|АЗЕРБАЙДЖАН
|11
|3
|9
|23
|3
|Венгрия
|7
|1
|5
|13
|4
|Сербия
|5
|3
|0
|8
|5
|Белоруссия
|5
|1
|9
|15
|6
|Германия
|4
|6
|6
|16
|7
|Турция
|4
|3
|10
|17
|8
|Испания
|3
|5
|3
|11
|9
|Швейцария
|3
|3
|1
|7
|10
|Великобритания
|3
|1
|1
|5
|11
|Португалия
|2
|4
|0
|6
|12
|Франция
|2
|3
|4
|9
|13
|Украина
|1
|5
|7
|13
|14
|Италия
|1
|5
|1
|7
|15
|Польша
|1
|3
|4
|8
|16
|Хорватия
|1
|2
|3
|6
|17
|Швеция
|1
|1
|2
|4
|18
|Литва
|1
|0
|0
|1
|19
|Австрия
|0
|4
|2
|6
|20
|Грузия
|0
|2
|1
|3
|20
|Израиль
|0
|2
|1
|3
|20
|Голландия
|0
|2
|1
|3
|23
|Болгария
|0
|1
|3
|4
|24
|Чешская республика
|0
|1
|2
|3
|24
|Словакия
|0
|1
|2
|3
|26
|Армения
|0
|1
|0
|1
|26
|Греция
|0
|1
|0
|1
|26
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|26
|Сан Марино
|0
|1
|0
|1
|30
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|30
|Македония
|0
|0
|2
|2
|32
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|32
|Дания
|0
|0
|1
|1
|32
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|32
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|32
|Черногория
|0
|0
|1
|1
|32
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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