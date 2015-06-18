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    Страны, завоевавшие медали на I Европейских играх ​"Баку-2015" - СПИСОК

    Азербайджан находится на 2-ом месте с 23-мя медалями

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По результатам прошедших дней соревнований I Европейских игр "Баку-2015", Азербайджан занимает второе место по количеству медалей в командном зачете. Как сообщает Report, в списке лидирует Россия, завоевавшая 29 медалей. 

    Азербайджан, в активе которого 23 медали, опережает Венгрию на 10 медалей. Азербайджанские спортсмены завоевали 11 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. 

    Из них 12 медалей - в соревнованиях по борьбе (6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых), 6 - по карате (4 золотых и 2 бронзовых),  2 медали по тхэквондо (1 золото и 1 бронза), 1 медаль - по гребле (серебро), 1 медаль - по спортивной гимнастике (бронза) и 1 - по триатлону (бронза).

    РядСтранаЗолотоСеребро БронзаВсего
    1Россия165829
    2АЗЕРБАЙДЖАН113923
    3Венгрия71513
    4Сербия 5308
    5Белоруссия51915
    6Германия46616
    7Турция431017
    8Испания35311
    9Швейцария3317
    10Великобритания3115
    11Португалия2406
    12Франция2349
    13Украина15713
    14Италия1517
    15Польша1348
    16Хорватия1236
    17Швеция1124
    18Литва1001
    19Австрия0426
    20Грузия0213
    20Израиль0213
    20Голландия0213
    23Болгария0134
    24Чешская республика0123
    24Словакия0123
    26Армения0101
    26Греция0101
    26Румыния0101
    26Сан Марино0101
    30Молдова0022
    30Македония0022
    32Бельгия0011
    32Дания0011
    32Эстония0011
    32Латвия0011
    32Черногория 0011
    32Норвегия 0011
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