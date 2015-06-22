Президент НОК Швеции: Первые Европейские Игры организованы на высоком уровне

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры организованы на высоком уровне". Об этом Report заявил президент Национального Олимпийского Комитета Швеции Стефан Линдеберг.

По его словам, Европейские Игры не уступают Олимпийским. Он отметил, что присутствовал на церемонии открытия игр в Баку 12 июня, и оно произвело на него большое впечатление: "Это было восхитительно. В первой части мне понравились танцоры с юбками. Это было удивительно. А также понравилась сценка с трещинами в земле, сквозь которые бил свет".

Глава НОК Швеции также высоко оценил Деревню атлетов, где остаются спортсмены I Европейских игр.

С.Линдеберг отметил, что следит за выступлением шведских спортсменов: "Я рад выступлениям шведских спортсменов, у нас 6 медалей и я надеюсь, что мы завоюем еще".

Комментируя выступления спортсменов из Азербайджана, С.Линдеберг отметил, что впечатлен их результатом: "Азербайджан маленькая страна, но результаты спортсменов реально впечатляющие".

Говоря о возможности проведения очередных Европейских игр в Швеции, С.Линдеберг сказал, что такая возможность исключается, так как у страны нет достаточных объектов для проведения Игр, к тому же для их постройки мало времени. Но глава НОК не исключил, что такая возможность может возникнуть для Швеции в будущем.