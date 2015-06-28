Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Стартовали соревнования по волейболу среди мужчин за медали "Баку-2015". Как сообщает Report, сначала в борьбе за третье место встретятся команды Росии и Польши, а в 13:00 состоится финал между командами Болгарии и Германии.

Отметим что, среди женщин золотые медали Европейских игр завоевала команда Турции, которая в финальном матче одолела команду Польши. Сборная женская Азербайджана по волейболу в матче за третье место со счетом 2:3 уступила Сербии.