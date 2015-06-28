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    Завершились командные соревнования по дзюдо - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Франция стала золотым призером мужских и женских соревнований

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершились командные соревнования по дзюдо. 

    Как сообщает Report, в командных соревнованиях среди мужчин золотая медаль досталась Франции. Грузия стала обладательницей серебряной, а Россия и Украина - бронзовых медалей. 

    В командных соревнованиях среди женщин золотая медаль также досталась Франции. Германия довольствовалась серебряной, а Италия и Словения - бронзовыми медалями. 

    ***11:03

    В рамках I Европейских игр "Баку-2015" стартовали командные соревнования по дзюдо. 

    Как сообщает Report, соревнования пройдут среди мужчин и женщин. Азербайджанская мужская команда решила не принимать участие в этих соревнованиях. В итоге, за победу будут сражаться команды России, Украины, Словении, Франции, Португалии, Грузии, Чехии, Испании, Германии и Венгрии.

    В соревнованиях среди женщин примут участие всего 7 команд. Это Франция, Словения, Италия, Германия, Венгрия, Польша и Россия. 

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