Завершились командные соревнования по дзюдо - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершились командные соревнования по дзюдо.

Как сообщает Report, в командных соревнованиях среди мужчин золотая медаль досталась Франции. Грузия стала обладательницей серебряной, а Россия и Украина - бронзовых медалей.

В командных соревнованиях среди женщин золотая медаль также досталась Франции. Германия довольствовалась серебряной, а Италия и Словения - бронзовыми медалями.

***11:03

В рамках I Европейских игр "Баку-2015" стартовали командные соревнования по дзюдо.

Как сообщает Report, соревнования пройдут среди мужчин и женщин. Азербайджанская мужская команда решила не принимать участие в этих соревнованиях. В итоге, за победу будут сражаться команды России, Украины, Словении, Франции, Португалии, Грузии, Чехии, Испании, Германии и Венгрии.

В соревнованиях среди женщин примут участие всего 7 команд. Это Франция, Словения, Италия, Германия, Венгрия, Польша и Россия.