Стала известна дата приезда в Баку первой группы венгерских спортсменов

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ При организационной поддержке посольства Азербайджана в Венгрии и Национального олимпийского комитета этой страны прошло мероприятие, посвященное отъезду в Азербайджан венгерских участников "Баку 2015". Об этом Report сообщили из посольства.

На играх спортивную честь Венгрии будут защищать более 200 атлетов. В целом, в состав венгерской команды вошли около 300 спортсменов и специалистов в области спорта.

Генсек НОК Венгрии Бенче Чабо сказал, что организованные в Баку I Европейские игры откроют новую страницу в истории европейского спорта. Он отметил о создании в Баку всех условий для проведения настоящей спортивной борьбы и заявил, что страны, где будут проводиться спортивные соревнования, смогут воспользоваться опытом Азербайджана.

Касаясь заботы и внимания, оказываемых в последние годы в стране развитию спорта, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Оруджев сказал, что Баку готов принять 6 тыс. спортсменов из 49 европейских стран.

Было отмечено, что под руководством первой леди Азербайджана Оргкомитет своевременно и качественно выполнил все работы по проведению I Европейских игр на высоком уровне. Посол выразил уверенность, что на этом важном спортивном празднике, который послужит миру, прогрессу и взаимопониманию между народами, многие европейцы откроют для себя Азербайджан и полюбят нашу страну.

Выступившие госсекретарь министерства национальных ресурсов Венгрии Иштван Симичко и исполнительный директор НОК этой страны Ласло Фабиан затронули стоящие перед венгерскими спортсменами обязательства.

По решению НОК Венгрии, за тесное сотрудничество с высшей международной спортивной структурой страны в процессе подготовки к "Баку 2015" посол Вилаят Гулиев был объявлен почетным членом венгерской команды и в качестве подарка ему вручили спортивную форму национальной команды.

Отметим, что приезд первой группы венгерских спортсменов в Баку предусмотрен на 6 июня.