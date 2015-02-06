​Стала известна дата открытия Бакинского олимпийского стадиона

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Церемония открытия всех спортивных сооружений на Бакинском олимпийском стадионе состоится в одно и то же время".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом проводимых на стадионе работ: "97% работ уже завершено. Мы не планируем проводить церемонии открытия спортивных сооружений по отдельности. Потому что как только они будут готовы, приступят к установке соответствующего оборудования. Церемония открытия состоится 12 июня. Самая ближайшая дата именно эта".