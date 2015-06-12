Спортсменка, вошедшая в историю "Баку-2015": Во сне увидела, что у меня проблемы с косметикой

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Первые Европейские игры "Баку-2015" наряду с Азербайджаном стали знаменательными и для Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Как сообщает Report, в первый день игр раньше всех соревнования начала белорусская пара Анна Шульгина и Доминика Цыплакова.

Перед соревнованиями Доминика Цыплакова заявила, что она заранее чувствовала, что выступит первой: "Во сне увидела, что у меня проблемы с косметикой. До этого мне приснился сон, что я буду выступать первой. И действительно, во время своего выхода у меня были проблемы с губной помадой".

Отметим, что дуэт Анны Шульгиной и Доминики Цыплаковой на отборочном этапе набрал 77.3667 очков и занял 8-е место.