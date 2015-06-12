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    Спортсменка, вошедшая в историю "Баку-2015": Во сне увидела, что у меня проблемы с косметикой

    Доминика Цыплакова: На самом деле во время выхода у меня были проблемы с губной помадой

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Первые Европейские игры "Баку-2015" наряду с Азербайджаном стали знаменательными и для Национального олимпийского комитета Белоруссии. 

    Как сообщает Report, в первый день игр раньше всех соревнования начала белорусская пара Анна Шульгина и Доминика Цыплакова. 

    Перед соревнованиями Доминика Цыплакова заявила, что она заранее чувствовала, что выступит первой: "Во сне увидела, что у меня проблемы с косметикой. До этого мне приснился сон, что я буду выступать первой. И действительно, во время своего выхода у меня были проблемы с губной помадой".

    Отметим, что дуэт Анны Шульгиной и Доминики Цыплаковой на отборочном этапе набрал 77.3667 очков и занял 8-е место. 

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