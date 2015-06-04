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    Спортсмен, который представит Азербайджан на I Европейских играх: Мы ставим перед собой самые высокие цели

    Я приложу усилия на все 100%, чтобы сделать невозможное возможным

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Мы ставим перед собой самые высокие цели".

    Как сообщает Report, об этом заявил представляющий Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" Ростислав Певцов.

    Он отметил, что в Баку приедут сильнейшие команды Испании, Португалии, России и Великобритании. 

    По словам Р.Певцова, несмотря на это, они сделают все возможное для получения высоких результатов: "Я приложу усилия на все 100%, чтобы сделать невозможное возможным".

    Отметим, что на I Европейских играх соревнования по триатлону пройдут 13-14 июня.

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