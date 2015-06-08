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    Состоялась встреча с членами национальных олимпийских комитетов 34 стран, размещенных в Деревне атлетов

    Проведение встречи планируется через каждые два дня

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Состоялась встреча с членами национальных олимпийских комитетов (НОК) 34 стран, размещенных в Деревне атлетов в связи с первыми Европейскими играми "Баку-2015". 

    Как сообщает Report, на первом заседании наряду с членами команды, представляющими НОК, и составом "Баку-2015" участвовали также представители европейских олимпийских комитетов. 

    На собрании гостям была предоставлена последняя информация об играх. Сообщается, что подобные встречи планируется проводить через каждые два дня. Очередная встреча состоится 9 июня. 

    Отметим, что  I Европейские игры "Баку-2015" пройдут 12-28 июня. В играх в 20 видах спорта будут участвовать около 6000 спортсменов из разных стран Европы. 

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