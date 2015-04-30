​Состоялась презентация униформ и аккредитационных удостоверений I Европейских игр "Баку -2015"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В центре аккредитации и раздачи униформ "Баку-2015" состоялась церемония презентации униформ и аккредитационных удостоверений I Европейских игр. Как сообщает Report, во время церемонии генеральный исполнительный директор Операционного Комитета Европейских Игр "Баку 2015" (BEGOC) Азад Рагимов и главный операционный директор Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг взяли свои униформы и аккредитационные карты.

Униформы подготовлены поставщиком униформ для Европейских игр компанией "Giltex". Эта компания подготовит для "Баку-2015" в целом 110 тыс. униформ 7 видов. Включая и хранителей огня Европейских игр, все сотрудники BEGOC в течение ближайшей недели смогут получить свои униформы.

Отметим, что I Европейские игры "Баку-2015" пройдут с 12 по 28 июня.