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    ​Состоялась презентация песни и клипа "I Европейские игры на древней земле Баку"

    Азад Рагимов: Клип является хорошим подарком от композиторов и певцов накануне Европейских игр

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Международном центре мугама состоялась презентация песни и клипа "I Европейские игры на древней земле Баку".

    Как сообщает Report, на церемонии приняли участие министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов, председатель Государственного агентства общественных услуг и социальных инноваций при президенте ("Служба АСАН") Инам Керимов и руководящие лица ряда организаций.

    Азад Рагимов отметил, что клип является хорошим подарком от композиторов и певцов накануне Европейских игр: "Я уверен, что этот клип с интересом будут слушать не только спортивные болельщики, но и весь наш народ".

    На мероприятии выступили заслуженная артистка Севда Алекперзаде и народный артист Самир Джафаров. Мероприятие вела Кямиля Бабаева. 

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