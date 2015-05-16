Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Международном центре мугама состоялась презентация песни и клипа "I Европейские игры на древней земле Баку".

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов, председатель Государственного агентства общественных услуг и социальных инноваций при президенте ("Служба АСАН") Инам Керимов и руководящие лица ряда организаций.

Азад Рагимов отметил, что клип является хорошим подарком от композиторов и певцов накануне Европейских игр: "Я уверен, что этот клип с интересом будут слушать не только спортивные болельщики, но и весь наш народ".

На мероприятии выступили заслуженная артистка Севда Алекперзаде и народный артист Самир Джафаров. Мероприятие вела Кямиля Бабаева.