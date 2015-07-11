​Состоялась презентация благодарственных грамот, предназначенных для волонтеров I Евроигр - ФОТО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Операционном комитете Европейских игр (BEGOC) состоялась презентация благодарственных грамот, предназначенных для волонтеров первых Европейских игр.

Как сообщает Report, благодарственные грамоты подписаны президентом Ильхамом Алиевым и председателем Организационного комитета Евроигр Мехрибан Алиевой.

Первым 50-ти волонтерам благодарности вручили главный исполнительный директор Операционного комитета Европейских игр, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и министр образования Микаил Джаббаров.

Остальная часть грамот будет вручена на будущей неделе Фондом молодежи при президенте Азербайджанской Республики.

"В этих благодарственных грамотах стоит подпись двух очень дорогих нам людей - президента Ильхама Алиева и председателя Организационного комитета Евроигр Мехрибан ханум Алиевой".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, участвовавший на церемонии награждения волонтеров I Европейских игр "Баку-2015".

Выступивший министр образования Микаил Джаббаров также отметил большую роль волонтеров в таком важном мероприятии как первые Европейские игры: "Азербайджан узнали как страну, способную за короткое время на высоком уровне справиться со взятыми на себя обязательствами. Для нас очень отрадно, что 14 тыс. из около 17 тыс. волонтеров из системы образования. 5 декабря - Международный день добровольцев. Звучат предложения о создании Движения волонтеров (добровольцев) Азербайджана. Мы готовы поддержать эти процессы".

Выступившая от имени волонтеров Гюльнар Марданова напомнила о проведении 12 июля в Баку парада волонтеров.