Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ На Бакинском Олимпийском стадионе состоялась последняя репетиция церемонии открытия первых Европейских игр «Баку-2015».

Церемония завершилась грандиозным фейерверком.

Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Европейского континента.

В общей сложности в Баку будут проведены 20 спортивных состязаний: 16 по олимпийским видам спорта и четыре - неолимпийским видам спорта. Более шести тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны на протяжении 17 дней соревнований.

Баку был удостоен чести провести Европейские игры Европейским Олимпийским комитетом (EOC) в декабре 2012 года.