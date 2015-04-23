Состоялась церемония награждения бренда "Баку-2015"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Бренд первых Европейских игр "Баку-2015" удостоен приза The Transform Awards Europe 2015. Как сообщает Report, в связи с этим в офисе BEGOC (Операционный комитет Европейских игр "Баку-2015") прошла церемония награждения.

Бренд "Баку-2015" обогнал 6 соперников в номинации за лучшее использование визуальных элементов. В своем выступлении на мероприятии главный исполнительный директор BEGOC Азад Рагимов отметил, что получение столь престижной награды за 50 дней до Европейских игр - это большой подарок: "Я хотел бы, чтобы "Баку-2015" стал одним из самых значительных соревнований мира".

Отметим, что бренд "Баку-2015" создан совместно с агентством SomeOne, которое разработало спортивные бренды для Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания).