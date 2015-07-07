Состоится парад волонтеров и спортсменов, представивших Азербайджан на Европейских играх "Баку-2015"

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Состоится специальное мероприятие, посвященное волонтерам I Европейских игр "Баку-2015" и спортсменам азербайджанской национальной сборной. Как сообщает Report, инициаторами мероприятия, которое состоится 12 июля, являются министерство молодежи и спорта и операционный комитет Европейских игр "Баку-2015" (BEGOC).

Мероприятие будет проводиться под лозунгом "Мы написали историю! Мы вошли в историю!" и будет состоять из двух частей. В первой части мероприятия пройдет парад "Баку-2015" с участием спортсменов азербайджанской национальной сборной и волонтеров игр. Парад начнется в 20:00 у Дворца ручных игр и завершится около "Часовой башни" в приморском национальном парке.

Парад продолжит специальная концертная программа, которая начнется в 21:00 около "Часовой башни", в которой будут участвовать звезды эстрады.