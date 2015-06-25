Севиндж Буньятова: Мы с сестрой одержим победу

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "К этим соревнованиям я готовилась очень серьезно. Во всех встречах я одержала победу".

Как сообщает Report, об этом заявила представительница Азербайджана в соревнованиях по фехтованию на I Европейских играх Севиндж Буньятова.

С.Буньятова, вышедшая в 1/8 финала соревнований по фехтованию на саблях как лидер группы А, рассказала журналистам о своих выступлениях. Она отметила, что встречи не были легкими: "Мои соперники далеко не слабые. Несмотря на это, я постараюсь победить".

Севиндж Буньятова заявила, что ждет успехов и от своей сестры Севиль Буньятовой: "Я верю, что Севиль также победит и в очередные туры мы будем выходить вместе".

Отметим, что Севиндж Буньятова одержала победу во всех 5 встречах в группе А. Из-за отсутствия соперника в 1/16 финала она начала борьбу с 1/8 финала. Очередной соперницей С.Буньятовой будет Ребекка Гаргано (Италия). Ее сестра завоевала на 5-ти встречах 4 победы и занимает второе место в группе. В 1/16 финала она обыграла польку Магдалену Пастернак, в 1/8 финала - россиянку Марию Ридель и вышла в 1/4 финала.