Сергей Бубка побывал в Деревне атлетов I Европейских игр

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко встретились с украинскими спортсменами, принимающими участие на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, И. Жданов и С. Бубка посетили территорию Деревни атлетов, где проживают украинские спортсмены и члены многочисленной украинской делегации.

Во время встречи состоялась также церемония чествования первого медалиста Европейских игр в составе украинской сборной, а именно представителя борьбы греко-римского стиля Димитрия Тимченко, который завоевал серебряную медаль.