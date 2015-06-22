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    Серебряный призер Европейских игр: Посвящаю свою медаль всему Азербайджану

    Все было на высшем уровне, созданы отличные условия для подготовки

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Посвящаю свою медаль всему Азербайджану, федерации, тренерам, которые многое в меня вложили, и вообще всем тем, кто меня поддерживал".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила азербайджанская гимнастка, серебряный призер I Европейских игр Марина Дурунда.
    По словам гимнастки, она очень рада и гордится тем, что смогла достойно представить свою страну на первых Европейских Играх.
    Она отметила, что без поддержки федерации гимнастики и тренеров не смогла бы справиться с задачей: "Все было на высшем уровне, созданы отличные условия для подготовки".
    Говоря о будущем, М.Дурунда сказала, что расслабляться ей не стоит, так как ее ожидает чемпионат мира.

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