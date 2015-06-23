Серебряный призер ​"Баку-2015": В полуфинале я получил травму лодыжки

Баку. 23 июня REPORT.AZ/ "Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям. К сожалению в полуфинале я получил травму лодыжки, и на ногу наложили гипс".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил серебряный призер I Европейских игр "Баку-2015" по самбо Амиль Гасымов.

В итоге встречи в весовой категории 74 кг А.Гасымов проиграл представителю Белоруссии Степану Попову со счетом 0:4. Он отметил, что у него была травма. В финале спортсмен хотел скрыть это, однако соперник почувствовал, что А.Гасымов получил травму и атаковал его по ноге: "Во время боя я старался не давать возможности сопернику использовать тяжелый прием. Надеюсь, что в скором времени поправлюсь".

А.Гасымов прокомментировал и то, как после схватки белорус поднял его на плечи: "Он знал, что моя нога травмирована и поэтому атаковал. В конце он в знак благодарности сделал такой жест".