​Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу поборется за бронзовую медаль

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по волейболу среди женских команд. Как сообщает Report, сборные Азербайджана и Сербии вступят в борьбу за бронзовую медаль.

Игра стартует в 16:00. В 18:00 в финале встретятся сборные Турции и Польши.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала 2-е место в группе А, в которую входят Польша, Бельгия, Италия, Румыния и Турция. Сборная страны-организатора в 1/4 финала одержала победу над командой Голландии со счетом 3:0 (25:21, 25:23, 25:14), однако проиграла Турции на тай-брейке со счетом - 2:3 (21:25, 25:23, 19:25, 25:23, 11:15).