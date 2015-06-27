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    ​Сегодня завершаются соревнования по плаванию Европейских игр "Баку-2015"- ПРЯМОЙ ЭФИР

    Азербайджан в индивидуальных и командных соревнованиях представляют 5 пловцов

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по плаванию. Как сообщает Report, в последний день соревнований Азербайджан представят 5 пловцов. Из них 2 примут участие в индивидуальных, 4 - в командных соревнованиях.

    Среди мужчин в соревнованиях по плаванию вольным стилем на дистанции 50 м будет бороться Дориан Фазекас. Среди женщин в плавании баттерфляем на дистанции 50 м выступит Анна Маченкова.

    В составе азербайджанской команды в соревнованиях в плавании в эстафете 4x100 м за первенство поборются Григорий Кальминский, Иван Андрианов, Антон Желтяков и Дориан Фазекас.

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