​Сегодня завершаются соревнования по гимнастике в "Баку-2015"

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по гимнастике.

Как сообщает Report, в целом своих хозяев найдут 16 комплектов медалей.

Азербайджанские спортсмены будут бороться за медали на соревнованиях по акробатике, прыжкам на батуте и художественной гимнастике. Среди женских групп в финале соревнований по акробатике в балансовых и темповых упражнениях выступят Лала Гусейнова, Нармин Рамазанова и Айнур Гусейнова. Среди смешанных пар за медаль будут бороться Ульяна Дьякова и Анатолий Леонов.

Марина Дурунда постарается записать в актив Азербайджана очередную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, булавой и лентой.

Среди мужчин в финале соревнований по прыжкам на батуте сразится Илья Гришунин, среди женщин - Светлана Макштарова.

Отметим, что на I Европейских играх "Баку-2015" в соревнованиях по гимнастике азербайджанские гимнасты уже завоевали 7 медалей (1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые).