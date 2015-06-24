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    Сегодня в соревнованиях по плаванию будут вручены 8 комплектов медалей

    Азербайджан будет представлен двумя спортсменами в одном виде спорта

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" продолжатся соревнования по плаванию. Как сообщает Report, во второй день соревнований будут разыграны 8 комплектов медалей. 

    Из представителей Азербайджана среди мужчин в вольном стиле на 100 м выступят Камран Джафаров и Дориан Фазекас. Джафаров в первом классификационном забеге, а Фразекас - во втором. 

    Азербайджан также представлен в эстафете 4х100 м вольным стилем. 

    Отметим, что на I Европейских играх "Баку-2015" соревнования по плаванию завершатся 27 июня.  

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