Сегодня в Баку приедут еще 494 спортсмена для участия в l Европейских играх

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку приедут 494 спортсмена для участия в l Европейских играх. Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил исполнительный директор операционного комитета l Европейских игр Саймон Клегг.

"Сегодня в Баку приедут еще 494 спортсмена. А спортсмены, завершившие борьбу вчера, покинут Азербайджан", - отметил он.

По его словам, до сегодняшнего дня соревнования по волейболу вызвали огромный интерес большой зрительской аудитории и вчера на матче присутствовали 17 тыс. зрителей: "Автобусы не успевали отвозить людей в Кристалл Холл. Завтра в Азербайджане отмечается День национального спасения и ожидается рост количества зрителей".

Он подчеркнул, что завоевание медалей азербайджанскими спортсменами является радостным событием: "Сегодня соревнования пройдут по 10 видам спорта".