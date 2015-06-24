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    Сегодня в "Баку-2015" стартуют соревнования по пляжному футболу

    Сборная команда Азербайджана в первом туре встретится с украинской сборной

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартуют соревнования по пляжному футболу. Как сообщает Report, в группе А азербайджанская сборная в первом туре встретится со сборной Украины. 

    Встреча начнется в 20:30. В другом матче в рамках группы встретятся сборные Португалии и Швейцария. 

    В группе Б состоятся встречи Италия-Испания, Россия-Венгрия. 

    Отметим, что в первые 3 дня соревнований пройдут групповые игры. Полуфинальные матчи состоятся 27 июня, а финал - 28 июня. 

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