Сегодня в "Баку-2015" стартуют соревнования по пляжному футболу

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартуют соревнования по пляжному футболу. Как сообщает Report, в группе А азербайджанская сборная в первом туре встретится со сборной Украины.

Встреча начнется в 20:30. В другом матче в рамках группы встретятся сборные Португалии и Швейцария.

В группе Б состоятся встречи Италия-Испания, Россия-Венгрия.

Отметим, что в первые 3 дня соревнований пройдут групповые игры. Полуфинальные матчи состоятся 27 июня, а финал - 28 июня.