На Евроиграх азербайджанский дзюдоист получил путевку в финал

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на I Европейских играх Орхан Сафаров прошел в финал.

Как сообщает Report, в полуфинале в весовой категории 60 кг О.Сафаров одержал победу над Франциско Гарригосом со штрафными баллами.

В финале он встретится с россиянином Бесланом Мудрановым. Одержавший победу на утешительной встрече с украинцем Георгием Зантарая Ниджат Шихализаде будет бороться за бронзовую медаль.

Последний соперник дзюдоиста в полуфинале в весовой категории 66 кг станет известен после результатов других встреч.

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Представляющий Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" Орхан Сафаров прошел в финал.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 60 кг 23-летний спортсмен в 1/4 финала одержал победу над Людовиком Шаммартени из Швейцарии.

В полуфинале О.Сафаров встретится с испанцем Франциско Гарригосом.

В весовой категории 66 кг Ниджат Шихализаде в 1/4 финала был обыгран португальцем Сергеем Олейником.

Таким образом, Н.Шихализаде продолжает борьбу за бронзовую медаль.

На первой утешительной встрече он должен одержать победу над украинцем Георгием Зантарая.

15:49

Представитель Азербайджана на I Европейских играх Ниджат Шихализаде вышел в 1/4 финала.

Как сообщает Report, 27-летний спортсмен в 1/8 финала одержал чистую победу над итальянцем Элио Верде.

Его очередным соперником будет португалец Сергей Олейник.

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Представитель Азербайджана в соревнованиях по дзюдо на I Европейских играх Орхан Сафаров выиграл свою первую встречу.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен в 1/8 финала одержал победу над представителем Белоруссии Арифом Багировым. Соперником О.Сафарова в 1/4 финала будет швейцарец Людовик Шаммартен.

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Азербайджанский дзюдоист Ниджат Шихализаде прошел в 1/8 финала.

Как сообщает Report, в 1/16 финала он победил турка Синана Сандала в весовой категории 66 кг. Очередным соперником азербайджанского спортсмена будет итальянец Элио Верде.

Другой представитель Азербайджана в этой же весовой категории Тарлан Керимов потерпел поражение на первой же встрече. В 1/16 финала он встречался с россиянином Михаилом Пуляевым. Несмотря на то, что у обоих спортсменов было по одному шидо, М.Пуляев в итоге встречи победил, применив прием "вазари".

В весовой категории 66 кг Ильгар Мушкиев в 1/8 финала проиграл итальянцу Франциско Гарригоса по юко-очку.

В весовой категории 48 кг среди женщин Лейла Алиева встретилась с бельгийкой Шарлин ван Сник. Встреча завершилась чистой победой Алиевой. Другая дзюдоистка в той же весовой категории Аиша Гурбанлы проиграла итальянке Валентине Москат.

В весовой категории 52 кг Сакина Заирова в 1/16 финала проиграла представительнице Израиля Рони Шварц.

В весовой категории 57 кг Кифаят Гасымова проиграла сербке Джованне Рогич по штрафным очкам - 2:3.

*** 13:06

На I Европейских играх "Баку-2015" в 1/8 финала вышла еще одна азербайджанская дзюдоистка Айша Гурбанлы. Как сообщает Report, в весовой категории 48 кг в 1/16 финала она победила россиянку Кристину Румянцеву приемом иппон.

Соперницей A.Гурбанлы в 1/8 финала будет итальянка Валентина Москатт. А в весовой категории 52 кг Сакина Заирова проиграла представительнице Израиля Рони Шварц.

*** 12:22

На I Европейских играх "Баку-2015" дзюдоистка Лейла Алиева в весовой категории 48 кг вышла в 1/8 финала. Как сообщает Report, в 1/16 финала она одержала победу над словенкой Кристиной Врсич со счетом 1:0.

Соперницей Л.Алиевой в очередном туре будет бельгийка Чарлин Ван Сник.

*** 10:11

Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартуют соревнования по дзюдо. Как сообщает Report, соревнования, в которых примут участие 400 дзюдоистов из 49 стран, носит статус чемпионата Европы.

Европейский союз дзюдо принял такое решение из-за отмены чемпионата Европы, который должен был состояться в столице Шотландии Глазго в апреле.

В первый день соревнований борьба будет проводиться в 5 весовых категориях. Мужчины будут бороться в весовых категориях 60 кг и 66 кг, а женщины - в весовых категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг. Азербайджан во всех весовых категориях будут представлять 8 спортсменов.

В весовой категории 60 кг будут бороться Орхан Сафаров и Ильгар Мушкиев. Оба дзюдоиста приступят к борьбе в 1/8 финала, так как их соперники не участвуют в первой встрече. Соперником О.Сафарова будет победитель пары Янн Сиккарди (Монако) - Ариф Багиров (Беларусь). И.Мушкиев встретится с победителем пары Франсиско Гарригос (Испания) - Арон Рахима (Израиль).

В весовой категории 66 кг на татами выйдут Ниджат Шихализаде и Тарлан Керимов. Они начнут борьбу с 1/16 финала. В первой встрече Н.Шихализаде будет бороться против турка Синана Сандала, а Т.Керимов встретится с Михаилем Пуляевым.

В соревнования среди женщин Азербайджан будут представлять Лейла Алиева, Айша Гурбанлы, Сакина Заирова и Кифаят Гасымова. Лейла Алиева в весовой категории 48 кг в 1/16 финала встретится со словенкой Кристиной Врсич. Соперницей А.Гурбанлы будет россиянка Кристина Румынцева. В весовой категории 52 кг С.Заирова выйдет на татами против представительницы Израиля Рони Шварц. К,Гасымова в весовой категории 57 кг встретится с сербкой Джованой Рогич.

Отметим, что 26 июня к соревнованиям по дзюдо присоединятся и паралимпийцы, а 28 июня будет организовано соревнование между командами с участием сборных Азербайджана, Германии, Израиля и России.