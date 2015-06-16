Сегодня на Играх "Баку-2015" к борьбе приступают 2 азербайджанских тхеквондиста - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" стартуют соревнования по тхеквондо. Как сообщает Report, в первый день соревнований пройдут встречи в двух весовых категориях.

За медаль будут бороться женщины в весовой категории 49 кг и мужчины в весовой категории 58 кг. Азербайджан в весовой категории 49 кг представит Патимат Абакарова, ее первой соперницей будет россиянка Александра Лучагина. Встреча начнется в 10:30.

В весовой категории 58 кг Магомед Мамедов встретится с представителем Израиля Гили Хаймович.

Отметим, что соревнования по тхеквондо продлятся 4 дня и здесь будут разыграны 8 комплектов медалей.