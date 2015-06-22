Сегодня на Европейских играх выступят 32 азербайджанских спортсмена - СПИСОК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В 10-й день соревнований I Европейских игр "Баку-2015" выступят 32 азербайджанских спортсмена.
Как сообщает Report, выступления будут в таких видах спорта, как бадминтон, атлетика, бокс, cамбо, стрельба и волейбол.
АТЛЕТИКА
19:14 Среди мужчин на 200 м
1. Вадим Рябых
18:20 Среди мужчин на 800 м
2. Хаким Ибрагимов
18:00 Среди мужчин барьерный бег на 110 м
3. Рахиб Мамедов
19:45 Среди мужчин на 3000 м
4. Хайле Ибрагимов
18:40 Среди мужчин бег с препятствиями 3000 м
5. Асеф Мамедов
17:50 Метание диска среди мужчин
6. Исмаил Алиев
19:50 Метание копья среди мужчин
7. Орхан Гасымов
19:15 Тройной прыжок среди мужчин
8. Назим Бабаев
16:10 Прыжок с шестом среди мужчин
9. Шимшек Ализаде
19:00 Среди женщин 200 м
10. Валерия Балянина
17:30 Среди женщин барьерный бег на 100 м
11. Екатерина Соколова
19:30 Среди женщин 1500 м
12. Чалту Бежи
20:05 Среди женщин 5000 м
13. Бонту Мегерса
18:00 Толкание ядра среди женщин
16:00 Метание молота среди женщин
14. Ханна Скидан
17:25 Прыжки в длину среди женщин
15. Екатерина Сариева
18:45 Прыжки в высоту среди женщин
16. Илона Салямова
20:50 Эстафета 4x400 м среди мужчин
Азербайджан
20:30 Эстафета 4x400 м среди женщин
Азербайджан
БАДМИНТОН
11:00 Мужской одиночный разряд Группа Б
17. Кянан Рзаев (Азербайджан) - Миша Зильберман (Израиль)
18:4 Мужской парный разряд среди мужчин Группа Б
18. 19. Орхан Гяляндаров, Кянан Рзаев (Азербайджан) - Э.Вурал, С.Зорлу (Турция)
БОКС
13:30 Наилегчайший вес среди мужчин (46 - 49 кг) 1/4 финала
20. Салман Ализаде (Азербайджан) - Брендан Ирвин (Ирландия)
19:30 Легчайший вес среди мужчин (52 кг) 1/4 финала
21. Эльвин Мемишзаде (Азербайджан) - Даниэль Асенов (Болгария)
14:00 Полулегкий вес среди мужчин (56 кг) 1/4 финала
22. Тайфур Алиев (Азербайджан) - Фредерик Дженсен (Дания)
20:45 Полутяжелый вес среди мужчин (81 кг) 1/4 финала
23. Теймур Мамедов (Азербайджан) - Петер Мулленберг (Голландия)
21:00 Супертяжелый вес среди мужчин (+91 кг) 1/4 финала
24. Мамедрасул Меджидов (Азербайджан) - Али Демирезен (Турция)
САМБО
10:24 Среди мужчин - 57 кг 1/4 финала
11:18 Среди мужчин - 57 кг Полуфинал, если будет классификация
19:30 Среди мужчин - 57 кг Финал, если будет классификация
25. Ислам Гасымов (Азербайджан) - Орландо Груиа (Румыния)
11:06 Среди мужчин - 74 кг 1/4 финала
11:36 Среди мужчин - 74 кг Полуфинал, если будет классификация
20:10 Среди мужчин -74 кг Финал, если будет классификация
26. Амил Гасымов (Азербайджан) - соперник будет определен
10:12 Среди мужчин - 90 кг 1/4 финала
11:18 Среди мужчин - 90 кг Полуфинал, если будет классификация
20:50 Среди мужчин - 90 кг Финал, если будет классификация
27. Кянан Гасымов (Азербайджан) - Иван Васильчук (Украина)
10:48 Среди мужчин +100 кг 1/4 финала
11:30 Среди мужчин +100 кг Полуфинал, если будет классификация
21:30 Среди мужчин +100 кг Финал, если будет классификация
28. Васиф Сафарбеков (Азербайджан) - Баржо Машовикж (Македония)
10:36 Среди женщин - 52 кг 1/4 финала
11:30 Среди женщин - 52 кг Полуфинал, если будет классификация
19:10 Среди женщин - 52 кг Финал, если будет классификация
29. Назакет Халилова (Азербайджан) - Кодрина Йонеску (Румыния)
10:54 Среди женщин - 60 кг 1/4 финала
11:42 Среди женщин- 60 кг Полуфинал, если будет классификация
19:50 Среди женщин - 60 кг Финал, если будет классификация
30. Шахана Гусейнова (Азербайджан) - соперница
10:36 Среди женщин - 64 кг 1/4 финала
11:24 Среди женщин - 64 кг Полуфинал, если будет классификация
20:30 Среди женщин - 64 кг Финал, если будет классификация
31. Фарида Гурбанова (Азербайджан) - Екатерина Крету (Молдова)
11:00 Среди женщин - 68 кг 1/4 финала
11:42 Среди женщин - 68 кг Полуфинал, если будет классификация
21:10 Среди женщин - 68 кг Финал, если будет классификация
32. Нармина Ализаде (Азербайджан) - Вольха Намазова (Беларусь)
СТРЕЛЬБА
09:30 Смешанная команда стрельба из пневматического пистолета с 10 метров
Азербайджан
09:30 Смешанная команда, круглый стенд. Классификация
Азербайджан
ВОЛЕЙБОЛ
20:00 Среди мужчин Группа A
Турция - Азербайджан
News DepartmentАвтор новости
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