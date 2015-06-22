Сегодня на Европейских играх выступят 32 азербайджанских спортсмена - СПИСОК

22 июня, 2015 09:23

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В 10-й день соревнований I Европейских игр "Баку-2015" выступят 32 азербайджанских спортсмена. Как сообщает Report, выступления будут в таких видах спорта, как бадминтон, атлетика, бокс, cамбо, стрельба и волейбол. АТЛЕТИКА 19:14 Среди мужчин на 200 м 1. Вадим Рябых 18:20 Среди мужчин на 800 м 2. Хаким Ибрагимов 18:00 Среди мужчин барьерный бег на 110 м 3. Рахиб Мамедов 19:45 Среди мужчин на 3000 м 4. Хайле Ибрагимов 18:40 Среди мужчин бег с препятствиями 3000 м 5. Асеф Мамедов 17:50 Метание диска среди мужчин 6. Исмаил Алиев 19:50 Метание копья среди мужчин 7. Орхан Гасымов 19:15 Тройной прыжок среди мужчин 8. Назим Бабаев 16:10 Прыжок с шестом среди мужчин 9. Шимшек Ализаде 19:00 Среди женщин 200 м 10. Валерия Балянина 17:30 Среди женщин барьерный бег на 100 м 11. Екатерина Соколова 19:30 Среди женщин 1500 м 12. Чалту Бежи 20:05 Среди женщин 5000 м 13. Бонту Мегерса 18:00 Толкание ядра среди женщин 16:00 Метание молота среди женщин 14. Ханна Скидан 17:25 Прыжки в длину среди женщин 15. Екатерина Сариева 18:45 Прыжки в высоту среди женщин 16. Илона Салямова 20:50 Эстафета 4x400 м среди мужчин Азербайджан 20:30 Эстафета 4x400 м среди женщин Азербайджан БАДМИНТОН 11:00 Мужской одиночный разряд Группа Б 17. Кянан Рзаев (Азербайджан) - Миша Зильберман (Израиль) 18:4 Мужской парный разряд среди мужчин Группа Б 18. 19. Орхан Гяляндаров, Кянан Рзаев (Азербайджан) - Э.Вурал, С.Зорлу (Турция) БОКС 13:30 Наилегчайший вес среди мужчин (46 - 49 кг) 1/4 финала 20. Салман Ализаде (Азербайджан) - Брендан Ирвин (Ирландия) 19:30 Легчайший вес среди мужчин (52 кг) 1/4 финала 21. Эльвин Мемишзаде (Азербайджан) - Даниэль Асенов (Болгария) 14:00 Полулегкий вес среди мужчин (56 кг) 1/4 финала 22. Тайфур Алиев (Азербайджан) - Фредерик Дженсен (Дания) 20:45 Полутяжелый вес среди мужчин (81 кг) 1/4 финала 23. Теймур Мамедов (Азербайджан) - Петер Мулленберг (Голландия) 21:00 Супертяжелый вес среди мужчин (+91 кг) 1/4 финала 24. Мамедрасул Меджидов (Азербайджан) - Али Демирезен (Турция) САМБО 10:24 Среди мужчин - 57 кг 1/4 финала 11:18 Среди мужчин - 57 кг Полуфинал, если будет классификация 19:30 Среди мужчин - 57 кг Финал, если будет классификация 25. Ислам Гасымов (Азербайджан) - Орландо Груиа (Румыния) 11:06 Среди мужчин - 74 кг 1/4 финала 11:36 Среди мужчин - 74 кг Полуфинал, если будет классификация 20:10 Среди мужчин -74 кг Финал, если будет классификация 26. Амил Гасымов (Азербайджан) - соперник будет определен 10:12 Среди мужчин - 90 кг 1/4 финала 11:18 Среди мужчин - 90 кг Полуфинал, если будет классификация 20:50 Среди мужчин - 90 кг Финал, если будет классификация 27. Кянан Гасымов (Азербайджан) - Иван Васильчук (Украина) 10:48 Среди мужчин +100 кг 1/4 финала 11:30 Среди мужчин +100 кг Полуфинал, если будет классификация 21:30 Среди мужчин +100 кг Финал, если будет классификация 28. Васиф Сафарбеков (Азербайджан) - Баржо Машовикж (Македония) 10:36 Среди женщин - 52 кг 1/4 финала 11:30 Среди женщин - 52 кг Полуфинал, если будет классификация 19:10 Среди женщин - 52 кг Финал, если будет классификация 29. Назакет Халилова (Азербайджан) - Кодрина Йонеску (Румыния) 10:54 Среди женщин - 60 кг 1/4 финала 11:42 Среди женщин- 60 кг Полуфинал, если будет классификация 19:50 Среди женщин - 60 кг Финал, если будет классификация 30. Шахана Гусейнова (Азербайджан) - соперница 10:36 Среди женщин - 64 кг 1/4 финала 11:24 Среди женщин - 64 кг Полуфинал, если будет классификация 20:30 Среди женщин - 64 кг Финал, если будет классификация 31. Фарида Гурбанова (Азербайджан) - Екатерина Крету (Молдова) 11:00 Среди женщин - 68 кг 1/4 финала 11:42 Среди женщин - 68 кг Полуфинал, если будет классификация 21:10 Среди женщин - 68 кг Финал, если будет классификация 32. Нармина Ализаде (Азербайджан) - Вольха Намазова (Беларусь) СТРЕЛЬБА 09:30 Смешанная команда стрельба из пневматического пистолета с 10 метров Азербайджан 09:30 Смешанная команда, круглый стенд. Классификация Азербайджан ВОЛЕЙБОЛ 20:00 Среди мужчин Группа A Турция - Азербайджан