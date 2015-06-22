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    Сегодня на Европейских играх выступят 32 азербайджанских спортсмена - СПИСОК

    Выступления будут в таких видах спорта, как бадминтон, атлетика, бокс, cамбо, стрельба и волейбол

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В 10-й день соревнований I Европейских игр "Баку-2015" выступят 32 азербайджанских спортсмена.

    Как сообщает Report, выступления будут в таких видах спорта, как бадминтон, атлетика, бокс, cамбо, стрельба и волейбол.

    АТЛЕТИКА

    19:14 Среди мужчин на 200 м

    1. Вадим Рябых

    18:20  Среди мужчин на 800 м

    2. Хаким Ибрагимов

    18:00 Среди мужчин барьерный бег на 110 м

    3. Рахиб Мамедов

    19:45 Среди мужчин на 3000 м

    4. Хайле Ибрагимов

    18:40 Среди мужчин бег с препятствиями 3000 м

    5. Асеф Мамедов

    17:50 Метание диска среди мужчин

    6. Исмаил Алиев

    19:50 Метание копья среди мужчин 

    7. Орхан Гасымов

    19:15 Тройной прыжок среди мужчин

    8. Назим Бабаев

    16:10 Прыжок с шестом среди мужчин

    9. Шимшек Ализаде

    19:00 Среди женщин 200 м

    10. Валерия Балянина 

    17:30 Среди женщин барьерный бег на 100 м

    11. Екатерина Соколова

    19:30 Среди женщин 1500 м

    12. Чалту Бежи

    20:05 Среди женщин 5000 м

    13. Бонту Мегерса

    18:00 Толкание ядра среди женщин

    16:00 Метание молота среди женщин

    14. Ханна Скидан

    17:25 Прыжки в длину среди женщин

    15. Екатерина Сариева

    18:45 Прыжки в высоту среди женщин

    16. Илона Салямова

    20:50 Эстафета 4x400 м среди мужчин

    Азербайджан

    20:30 Эстафета 4x400 м среди женщин

    Азербайджан

    БАДМИНТОН

    11:00 Мужской одиночный разряд Группа Б

    17. Кянан Рзаев (Азербайджан) - Миша Зильберман (Израиль)

    18:4 Мужской парный разряд среди мужчин Группа Б

    18. 19. Орхан Гяляндаров, Кянан Рзаев (Азербайджан) - Э.Вурал, С.Зорлу (Турция)

    БОКС

    13:30 Наилегчайший вес среди мужчин (46 - 49 кг) 1/4 финала

    20. Салман Ализаде (Азербайджан) - Брендан Ирвин (Ирландия)

    19:30 Легчайший вес среди мужчин (52 кг) 1/4 финала

    21. Эльвин Мемишзаде (Азербайджан) - Даниэль Асенов (Болгария)

    14:00  Полулегкий вес среди мужчин (56 кг) 1/4 финала

    22. Тайфур Алиев (Азербайджан) - Фредерик Дженсен (Дания)

    20:45 Полутяжелый вес среди мужчин (81 кг) 1/4 финала

    23. Теймур Мамедов (Азербайджан) - Петер Мулленберг (Голландия)

    21:00 Супертяжелый вес среди мужчин (+91 кг) 1/4 финала

    24. Мамедрасул Меджидов (Азербайджан) - Али Демирезен (Турция)

    САМБО

    10:24 Среди мужчин - 57 кг 1/4 финала

    11:18 Среди мужчин - 57 кг Полуфинал, если будет классификация

    19:30 Среди мужчин - 57 кг Финал,  если будет классификация

    25. Ислам Гасымов (Азербайджан) - Орландо Груиа (Румыния)

    11:06 Среди мужчин - 74 кг 1/4 финала

    11:36 Среди мужчин - 74 кг Полуфинал, если будет классификация

    20:10 Среди мужчин -74 кг Финал, если будет классификация

    26. Амил Гасымов (Азербайджан) - соперник будет определен

    10:12 Среди мужчин - 90 кг 1/4 финала

    11:18 Среди мужчин - 90 кг Полуфинал, если будет классификация

    20:50 Среди мужчин - 90 кг Финал, если будет классификация

    27. Кянан Гасымов (Азербайджан) - Иван Васильчук (Украина)

    10:48 Среди мужчин +100 кг 1/4 финала

    11:30 Среди мужчин +100 кг Полуфинал, если будет классификация

    21:30 Среди мужчин +100 кг Финал, если будет классификация

    28. Васиф Сафарбеков (Азербайджан) - Баржо Машовикж (Македония)

    10:36 Среди женщин - 52 кг 1/4 финала

    11:30 Среди женщин - 52 кг Полуфинал, если будет классификация

    19:10 Среди женщин - 52 кг Финал, если будет классификация

    29. Назакет Халилова (Азербайджан) - Кодрина Йонеску (Румыния)

    10:54 Среди женщин - 60 кг 1/4 финала

    11:42 Среди женщин- 60 кг Полуфинал, если будет классификация

    19:50 Среди женщин - 60 кг Финал, если будет классификация

    30. Шахана Гусейнова (Азербайджан) - соперница

    10:36 Среди женщин - 64 кг 1/4 финала

    11:24 Среди женщин - 64 кг Полуфинал, если будет классификация

    20:30 Среди женщин - 64 кг Финал, если будет классификация

    31. Фарида Гурбанова (Азербайджан) - Екатерина Крету (Молдова)

    11:00 Среди женщин - 68 кг 1/4 финала

    11:42 Среди женщин - 68 кг Полуфинал, если будет классификация

    21:10 Среди женщин - 68 кг Финал, если будет классификация

    32. Нармина Ализаде (Азербайджан) - Вольха Намазова (Беларусь)

    СТРЕЛЬБА

    09:30 Смешанная команда стрельба из пневматического пистолета с 10 метров

    Азербайджан

    09:30 Смешанная команда, круглый стенд. Классификация 

    Азербайджан

    ВОЛЕЙБОЛ

    20:00 Среди мужчин Группа A

    Турция - Азербайджан

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