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    Сегодня на Европейских играх выступят 16 азербайджанских спортсменов - СПИСОК

    Состоится также очередная игра мужской волейбольной команды

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на Европейских играх выступят 16 азербайджанских спортсменов:

    Стрельба из лука

    15:44 Индивидуальный отборочный тур 1/32 финала среди мужчин 

    1. Роман Венгеров (Азербайджан) - Даниэль Лукас (Франция)

    14:26

    2. Тарас Сенюк (Азербайджан) - Джефф Хенкелс (Люксембург)

    11:36

    2. Баир Тсибекдорзиев (Россия) - Алексей Копнин (Азербайджан)

    Пляжный волейбол

    1/8 финала среди мужчин

    10:00 Мартинс Плавинс, Гаральдс Регза (Австрия) - Неилтон Сантос, Ярослав Рудих (Азербайджан)

    Бокс

    Легчайший вес (52 кг) среди мужчин, 1/8 финала

    14:15 Эльвин Мамишзаде (Азербайджан) - Майлс Джеси (Ирландия)

    Легкий вес (60 кг) среди мужчин, 1/8 финала

    15:15 Альберт Селимов (Азербайджан) - Отар Эраносян (Грузия)

    Шоссейный велоспорт

    12:00 Соревнования среди женщин

    1. Ульфат Назарли

    2. Алена Павлюхина

    Прыжки в воду

    10:00 Первый раунд соревнований прыжков с 3-метрового трамплина среди мужчин

    Артем Данилов

    Спортивная гимнастика

    Олег Степко

    17:51 Прыжки с шестом среди мужчин. Финал

    Среди мужчин, параллельные брусья. Финал

    17:24 Среди мужчин, кольца. Финал

    16:30 Среди мужчин, гимнастический конь. Финал

    Стрельба

    09:00 Стрельба из пистолета с 50 метров среди мужчин, классификация

    Расул Мамедов

    09:00 Круглый стенд среди мужчин. Классификация, I день

    1. Эмин Джафаров

    2. Паша Ахадпур Хангах

    Ирада Ашумова

    10:00 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, классификация, скоростная стрельба (старт-лист)

    13:00 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, полуфинал (если буду классифицированы)

    13:15 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, финалы (если буду классифицированы)

    Нурлана Джафарова

    09:35 Круглый стенд среди женщин. Классификация

    Волейбол

    Среди мужчин, группа A

    Польша - Азербайджан

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