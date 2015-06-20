Сегодня на Европейских играх выступят 16 азербайджанских спортсменов - СПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на Европейских играх выступят 16 азербайджанских спортсменов:

Стрельба из лука

15:44 Индивидуальный отборочный тур 1/32 финала среди мужчин

1. Роман Венгеров (Азербайджан) - Даниэль Лукас (Франция)

14:26

2. Тарас Сенюк (Азербайджан) - Джефф Хенкелс (Люксембург)

11:36

2. Баир Тсибекдорзиев (Россия) - Алексей Копнин (Азербайджан)

Пляжный волейбол

1/8 финала среди мужчин

10:00 Мартинс Плавинс, Гаральдс Регза (Австрия) - Неилтон Сантос, Ярослав Рудих (Азербайджан)

Бокс

Легчайший вес (52 кг) среди мужчин, 1/8 финала

14:15 Эльвин Мамишзаде (Азербайджан) - Майлс Джеси (Ирландия)

Легкий вес (60 кг) среди мужчин, 1/8 финала

15:15 Альберт Селимов (Азербайджан) - Отар Эраносян (Грузия)

Шоссейный велоспорт

12:00 Соревнования среди женщин

1. Ульфат Назарли

2. Алена Павлюхина

Прыжки в воду

10:00 Первый раунд соревнований прыжков с 3-метрового трамплина среди мужчин

Артем Данилов

Спортивная гимнастика

Олег Степко

17:51 Прыжки с шестом среди мужчин. Финал

Среди мужчин, параллельные брусья. Финал

17:24 Среди мужчин, кольца. Финал

16:30 Среди мужчин, гимнастический конь. Финал

Стрельба

09:00 Стрельба из пистолета с 50 метров среди мужчин, классификация

Расул Мамедов

09:00 Круглый стенд среди мужчин. Классификация, I день

1. Эмин Джафаров

2. Паша Ахадпур Хангах

Ирада Ашумова

10:00 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, классификация, скоростная стрельба (старт-лист)

13:00 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, полуфинал (если буду классифицированы)

13:15 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, финалы (если буду классифицированы)

Нурлана Джафарова

09:35 Круглый стенд среди женщин. Классификация

Волейбол

Среди мужчин, группа A

Польша - Азербайджан