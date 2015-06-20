Сегодня на Европейских играх выступят 16 азербайджанских спортсменов - СПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на Европейских играх выступят 16 азербайджанских спортсменов:
Стрельба из лука
15:44 Индивидуальный отборочный тур 1/32 финала среди мужчин
1. Роман Венгеров (Азербайджан) - Даниэль Лукас (Франция)
14:26
2. Тарас Сенюк (Азербайджан) - Джефф Хенкелс (Люксембург)
11:36
2. Баир Тсибекдорзиев (Россия) - Алексей Копнин (Азербайджан)
Пляжный волейбол
1/8 финала среди мужчин
10:00 Мартинс Плавинс, Гаральдс Регза (Австрия) - Неилтон Сантос, Ярослав Рудих (Азербайджан)
Бокс
Легчайший вес (52 кг) среди мужчин, 1/8 финала
14:15 Эльвин Мамишзаде (Азербайджан) - Майлс Джеси (Ирландия)
Легкий вес (60 кг) среди мужчин, 1/8 финала
15:15 Альберт Селимов (Азербайджан) - Отар Эраносян (Грузия)
Шоссейный велоспорт
12:00 Соревнования среди женщин
1. Ульфат Назарли
2. Алена Павлюхина
Прыжки в воду
10:00 Первый раунд соревнований прыжков с 3-метрового трамплина среди мужчин
Артем Данилов
Спортивная гимнастика
Олег Степко
17:51 Прыжки с шестом среди мужчин. Финал
Среди мужчин, параллельные брусья. Финал
17:24 Среди мужчин, кольца. Финал
16:30 Среди мужчин, гимнастический конь. Финал
Стрельба
09:00 Стрельба из пистолета с 50 метров среди мужчин, классификация
Расул Мамедов
09:00 Круглый стенд среди мужчин. Классификация, I день
1. Эмин Джафаров
2. Паша Ахадпур Хангах
Ирада Ашумова
10:00 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, классификация, скоростная стрельба (старт-лист)
13:00 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, полуфинал (если буду классифицированы)
13:15 Стрельба из пистолета с 25 метров среди женщин, финалы (если буду классифицированы)
Нурлана Джафарова
09:35 Круглый стенд среди женщин. Классификация
Волейбол
Среди мужчин, группа A
Польша - Азербайджан
News DepartmentАвтор новости
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