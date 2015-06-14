Еще 25 азербайджанских спортсменов вступят сегодня в борьбу за медали "Баку-2015"

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В третий день соревнований на I Европейских играх "Баку-2015" к борьбе приступят еще 25 азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, представители страны будут соревноваться в гребле, спортивной гимнастике, карате, синхронном плавании, настольном теннисе и триатлоне, а также в водном поло и волейболе.

В соревнованиях на байдарках и каноэ в Мингечевире сегодня будут участвовать 5 спортсменов. Cначала в 09:00 стартует Тарас Матвейчук на каноэ в дистанции на 1000 метров. Спустя 21 минуту к соревнованиям на дистанции 1000 метров присоединится Тамерлан Мустафаев. В парном зачете среди мужчин на байдарке соревнования в 10:17 начнут Сергей Безуглий и Алексей Купин. Соревнования среди женщин на байдарках в дистанции на 500 метров в одиночном зачете начнутся в 13:00. Азербайджан в этих соревнованиях представит Инна Осипенко Родомска.

В греко-римской борьбе состоятся соревнования в четырех весовых категориях. В 10:00 в весовой категории 66 кг Гасан Алиев встретится с грузином Сачино Давиатиа. В 10:42 начнется встреча между Эльвином Мурсалиевым и спортсменом из Словакии Ричардом Риго в весовой категории 75 кг. В 11:17 на татами выйдет Саман Тахмасиби (85 кг), который будет бороться с итальянцем Фабио Париси. В весовой категории 130 кг в 1/8 финала будут соревноваться азербайджанский борец Сабах Шариати и украинец Микола Кучминин. Встреча начнется в 12:27.

В спортивной гимнастике трое из 6-ти азербайджанских спортсменов начнут выступления в 11:40. Среди женщин в классификационных соревнованиях выступят Кристина Правдина, Марина Некарова и Юлия Ишина. Среди мужчин будут выступать Олег Степко, Петр Пахнюк и Эльдар Сафаров, соревнования начнутся в 14:30.

В синхронном плавании выступят Екатерина Валиулина и Татьяна Никитина, соревнования начнутся в 09:00. Соревнования по триатлону среди мужчин начнутся в 12:30. Азербайджан в этом виде спорта будут представлять Ростислав Певцов и Александр Ятченко.

В водном поло среди мужчин игра между Азербайджаном и Венгрией начнется в 18:45, а волейбольный матч Азербайджан-Финляндия среди мужчин - в 16:30.