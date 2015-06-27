Сегодня еще 4 азербайджанских боксера примут участие в финале соревнований "Баку-2015"

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по боксу. Как сообщает Report, в последний день соревнований своих хозяев найдут 5 комплектов медалей.

Азербайджанские боксеры будут бороться за 4 золотые медали. Альберт Салимов в весовой категории 60 кг выйдет на ринг против француза Софиана Умия. Встреча стартует в 18:15.

Пярвиз Багиров в весовой категории 69 кг в финале сразится с россиянином Александром Беспутиным. Соперники встретятся в 18:45.

Хайбулла Мусалов в весовой категории 75 кг поборется за золотую медаль против представителя Ирландии Майкла О'Рейли. Финальная встреча состоится в 19:15.

Последним среди представителей Азербайджана на ринг выйдет Абдулгадир Абдуллаев. Боксер в весовой категории 91 кг сразится в финале с представителем Украины Геворгом Манукяном. Встреча тяжеловесов стартует в 19:45.

Отметим, что на стартовавших 16 июня соревнованиях по боксу азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые и 4 бронзовые медали.