​Сборная России по спортивной гимнастике прибыла в Баку

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Сборная России по спортивной гимнастике 10 июня успешно приземлилась в международном аэропорту Баку, где 12 июня стартуют первые Европейские игры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вместе с гимнастами в столицу Азербайджана в среду днем также прилетели команды по водному поло, волейболу, участники соревнований по триатлону и маунтинбайку.

Лидером сборной России по спортивной гимнастике являются чемпионка Олимпиады 2012 года в упражнении на брусьях Алия Мустафина и двукратная серебряная медалистка Игр в Лондоне Виктория Комова. В женском гимнастическом турнире примет участие и дебютантка крупных соревнований Седа Тутхалян, летом прошлого года выигравшая "золото" в абсолютном первенстве на Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике состоит из трех человек - Николай Куксенков, Давид Белявский и Никита Игнатьев.

В турнире по гимнастике на Играх-2015, в котором россияне являются одними из главных претендентов на медали, будет разыграно 14 комплектов наград.