Сборная Италии по волейболу обнародовала состав участников во время "Баку 2015"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав мужской сборной Италии по волейболу для участия в I Европейских играх "Баку 2015".

Как сообщает Report, главный тренер Мауро Берруто решил участвовать в играх с 22 волейболистами.

По словам главного тренера, он намерен сократить состав игроков из-за проведения в то же время Лиги мира.

Мауро Берруто отметил, что при составлении списка игроков учитывались их возможности и желание играть в национальной команде.

Тренер добавил, что некоторые волейболисты примут участие в обоих соревнованиях: "Таких игроков уже шестеро. Это - Элиа Босси, Лакопо Ботто, Джакопо Массари, Габриэль Нелли, Джакомо Рафаэлли и Луис Рандатсо. Участие в соревнованиях двух ведущих игроков команды - Симона Пароди и Османи Юанторена пока неизвестно, так как они еще играют в своих клубах.

Главный тренер включил в число участников "Баку 2015" имена следующих спортсменов - Фабио Баласо, Томас Беретта, Лука Борогонье, Элиа Босси, Лакопо Ботто, Энрико Диамантини, Марко Фаласчи, Мишель Федритси, Паскуаль Габриэль, Марко Ицо, Жакопо Массари, Даниэль Матсоне, Себастьян Милан, Габриэль Нелли, Пьер Паоло Партенио, Николя Песарези, Алессандро Прейт, Джакомо Рафаэлли, Луис Рандатсо, Фабио Риччи, Лука Спирито.

Отметим, что соревнования волейболистов в I Европейских играх состоятся 13-28 июня.