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    Сборная Германии предпочла участие на I Европейских играх "Баку-2015" Мировой лиге

    Встречи бронзовых призеров Чемпионата мира на Европейских играх будут вещать в прямом эфире

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Для участия на I Европейских играх "Баку-2015" мужская сборная Германии по волейболу отказалась от участия в Мировой лиге. Как сообщает Report со ссылкой на "worldofvolley", Волейбольная федерация Германии считает, что будет более благоприятным завоевать лицензию Летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро очками в европейском рейтинге.

    С другой стороны, ни один из немецких каналов не получал право на вещание Мировой лиги. Вместо этого, "Sport1" займется вещанием на территории страны первых в истории Европейских игр.

    Отметим, что на нынешнем чемпионате мира "Бундестим" стал бронзовым призером. I Европейские игры пройдут 12-28 июня 2015 года.

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