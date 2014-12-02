Сборная Германии предпочла участие на I Европейских играх "Баку-2015" Мировой лиге

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Для участия на I Европейских играх "Баку-2015" мужская сборная Германии по волейболу отказалась от участия в Мировой лиге. Как сообщает Report со ссылкой на "worldofvolley", Волейбольная федерация Германии считает, что будет более благоприятным завоевать лицензию Летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро очками в европейском рейтинге.

С другой стороны, ни один из немецких каналов не получал право на вещание Мировой лиги. Вместо этого, "Sport1" займется вещанием на территории страны первых в истории Европейских игр.

Отметим, что на нынешнем чемпионате мира "Бундестим" стал бронзовым призером. I Европейские игры пройдут 12-28 июня 2015 года.