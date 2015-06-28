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    ​Сборная Азербайджана по пляжному футболу выйдет на свой последний матч в рамках "Баку-2015"

    В финале встретятся сборные России и Италии

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по пляжному футболу выйдет на свой последний матч в рамках "Баку-2015". Она будет вести борьбу, чтобы не быть на последнем месте в этих соревнованиях. 

    Как сообщает Report, в матче, который состоится в 11:30 наша сборная будет бороться с командой Венгрии за 7-е место, а в 13:00 за 5-е место встретятся сборные Украины и Испании, в 14:30 за третье место будут бороться команды Швейцарии и Португалии. В 16:00 состоится финал соревнований, где встретятся сборные России и Италии. 

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