Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по пляжному футболу выйдет на свой последний матч в рамках "Баку-2015". Она будет вести борьбу, чтобы не быть на последнем месте в этих соревнованиях.

Как сообщает Report, в матче, который состоится в 11:30 наша сборная будет бороться с командой Венгрии за 7-е место, а в 13:00 за 5-е место встретятся сборные Украины и Испании, в 14:30 за третье место будут бороться команды Швейцарии и Португалии. В 16:00 состоится финал соревнований, где встретятся сборные России и Италии.