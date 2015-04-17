​Сборная Азербайджана одержала победу на тестовых соревнованиях "Баку-2015"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Во Дворце спорта имени Гейдара Алиева начался традиционный международный турнир за кубок Федерации борьбы Азербайджана среди подростков и молодежи по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, соревнования носили тестовый характер по подготовке к предстоящим в июне в Баку I Европейским играм.

Наряду с азербайджанскими спортсменами, здесь приняли участие борцы из Украины, Ирана, Узбекистана, Грузии, Словакии, Туркменистана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, России, Белоруссии и Турции. В первый день соревнований борьбу вели 92 спортсмена по греко-римской борьбе среди подростков. Завоевав 3 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей, сборная Азербайджана стала первой. Иранские спортсмены стали вторыми, а грузинские третьими. Отметим, что обладателями золотых медалей стали азербайджанские борцы Эльшад Мамедов (42 кг), Ульви Ганизаде (69 кг) и Назаршах Фаруллаев (76 кг).

Серебряные медали завоевали Аскер Аскерзаде (42 кг), Заур Нуриев (46 кг), Ханджавад Меджидзаде (54 кг), Давуд Алимурадов (58 кг), Рамиль Сафаров (63 кг), Джаваншир Гашимов (76 кг), Угур Гаджилы (85 кг) и Джамал Фейзиев (100 кг).

Обладателями бронзовой медали стали Мирислам Гасанли (42 кг), Саид Джахангирзаде (46 кг), Рамал Ахадли (46 кг), Кянан Джафаров (54 кг), Джавид Джавадзаде (58 кг), Кянан Гаджиалиев (58 кг), Мурад Оруджев (63 кг), Рауф Мамедли (85 кг) и Аббас Алиев (100 кг).