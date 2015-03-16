​Сборная Азербайджана готовится в Италии к Европейским играм

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Готовящаяся к I Европейским играм сборная Азербайджана по боксу отправилась на учебно-тренировочный сбор в Италию.
Как сообщает Report, члены сборной будут тренироваться вместе с местными боксерами в итальянском городе Ассизи.
Под руководством тренера национальной сборной Наримана Абдуллаева на сборах примут участие двукратный чемпион мира, чемпион Европы, бронзовый призер Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне Мамедрасул Меджидов (+91 кг), чемпион мира Джавид Челебиев (56 кг), чемпион Европы Салман Ализаде (49 кг).
На сборах также примут участие недавно поднявшиеся на высшую степень пьедестала почета на прошедшем в Болгарии турнире " Strandja" Эльвин Исаев (60 кг) и Лорензо Сотомаер (64 кг).
Состав спортсменов, которые примут участие в 8-дневном сборе:
49 кг: Салман Ализаде
52 кг: Эльвин Мамишзаде, Масуд Юсифзаде
56 кг: Джавид Челебиев, Тайфур Алиев
60 кг: Эльвин Исаев
64 кг: Лорензо Сотомаер
69 кг: Тамерлан Абдуллаев
75 кг: Хайбулла Мусалов, Кямран Шахсуварлы
81 кг: Рауф Рагимов
+91 кг: Мамедрасул Меджидов.
Отметим, что до этого азербайджанская сборная тренировалась в Баку вместе с французскими боксерами. А в апреле сборная будет бороться в турнире "Шелковый путь", преследующем тестовый характер на Европейские игры.
Sport DepartmentАвтор новости
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