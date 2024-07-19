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Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже

Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Глобальный технический сбой в работе сервисов корпорации Microsoft сказался на функционировании информационных систем организационного комитета Олимпиады-2024 в Париже.
Европейские игры
19 июля 2024 г. 13:05
Сбой Microsoft затронул работу оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже

Глобальный технический сбой в работе сервисов корпорации Microsoft сказался на функционировании информационных систем организационного комитета Олимпиады-2024 в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien.

"Этот инцидент нарушил работу наших информационных систем. Наши специалисты работают над тем, чтобы снизить влияние аварии на работу. В то же время мы решили задействовать наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение операций", - отмечается в заявлении комитета.

В течение дня из разных стран поступают сообщения о массовых сбоях в работе компьютерных систем, затруднивших работу банков, авиаперевозчиков, СМИ и компаний других отраслей. По данным американского портала The Verge, причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе операционной системы Windows.

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