Саймон Клегг: За несколько дней мы полностью подытожим работу

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Я выражаю признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за то, что меня удостоили ордена "Достлуг"".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил директор по операциям Операционного комитета (BEGOC) I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

С.Клегг отметил, что 2500 зарубежных представителей сделали все, что было в их силах. По его словам, работа приносила им огромное удовольствие: "Иногда работа Оргкомитета была очень жесткой. За несколько дней мы полностью подытожим работу. Выражаю признательность вещателям и прессе за то, что они поверили в нас. Без вашей поддержки игры не прошли бы столь успешно. На Евроиграх было 12500 волонтеров и факелоносцев. Они сделали все возможное, чтобы возвысить имя Азербайджана. Церемония открытия стала уникальным достижением".

"Ключевым словом было слово "наследие". Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил, что наша цель заключается в превращении черного капитала в человеческий. Мы сделали все возможное для достижения этой цели", - сказал С.Клегг.