Саймон Клегг: Никто не может ставить под сомнение организацию I Европейских игр

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Как я отмечал ранее, основная работа BEGOC - качественная организация спортивных соревнований. Все являются свидетелями этому и никто не может ставить это под сомнение". Об этом на сегодняшней пресс-конференции на вопрос Report ответил генеральный директор операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

Отвечая на вопрос о враждебной кампании зарубежных и ряда местных СМИ против первых Европейских игр, проводимых в Азербайджане, генеральный директор отметил, что каждый делает все возможное для проведения игр в форме спортивных соревнований на мировом уровне: "Соревнования еще продлятся 5 дней. Несомненно, мы не должны уделять внимание неспортивным вопросам, не должны отвлекаться от соревнований. Все спортсмены выражают положительные мнения относительно приобретенного здесь опыта. Европейский олимпийский комитет полностью всем доволен. В качестве организационного комитета нашей работой является фокусирование на спорте и организация самых лучших соревнований".