​Саймон Клегг: На Бакинском олимпийском стадионе началась подготовка к церемонии закрытия

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Вчера я стал свидетелем интересных спортивных состязаний на некоторых спортивных аренах. 23 июня 12 видов соревнований отслеживали 17 716 зрителей, таким образом, зрительские места были заполнены на 84%". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор по операциям Операционного комитета l Европейских игр Саймон Клегг.

Он отметил, что для Игр на продажу было выставлено 12 тыс. билетов: "Кроме того, дополнительно было открыто свыше 5000 мест. Билеты на эти места постепенно выставляются на продажу. Вчера в парке Европейских игр начались соревнования по баскетболу 3x3. На пляжной арене завершены подготовительные работы и сегодня начнутся соревнования по пляжному футболу. На Бакинском олимпийском стадионе началась подготовка к церемонии закрытия".

По словам С.Клегга, вчера Азербайджан покинули более 1500 спортсменов и официальных представителей.

"Сегодня начинаются соревнования по 7 видам спорта. Медали предусмотрены по двум видам спорта - плаванию и фехтованию. На сегодняшних соревнованиях ожидается участие 22 тысяч, на завтрашних - около 30 тысяч зрителей, потому что завтра будут проходить соревнования по дзюдо", - заявил он.