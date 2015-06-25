​Саймон Клегг: На сегодняшний день на Европейских играх завоевано 173 золотые медали

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Вчера на Европейских играх прошли соревнования по 7 видам спорта. После завершения соревнований спортивные арены возвращаются в первоначальное состояние. На сегодняшний день на Европейских играх завоевано 173 золотые медали. Сегодня своих хозяев найдет 21 комплект медалей. Из них 2 - по фехтованию, 9 - по плаванию, 5 - по дзюдо, 5 - по боксу". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции 25 июня генеральный директор по операциям Операционного комитета l Европейских игр Саймон Клегг.

Он отметил, что вчера соревнования по 7 видам спорта отслеживали более 18 700 зрителей: "Зрительские места были заполнены на 84%. В деревне атлетов все еще проживают 3 317 спортсменов и официальных представителей. Это в 2 раза меньше рекордной отметки".

С.Клегг добавил, что сегодня стартовали соревнования по дзюдо: "Мы верим, что сегодня на Спортивной арене имени Гейдара Алиева пройдут отличные соревнования. Вчера завоевано и сегодня ожидается большое количество медалей. Это повлияет на таблицу медалей. В то же время, официальный сайт "Баку-2015" уже посетило 6 млн. человек. Эта цифра растет на 23% ежедневно".

Генеральный директор отметил, что вчера состоялись первые соревнования по пляжному футболу: "Я следил за соревнованиями, место проведения было прекрасно подготовлено. Это явный образец высокого уровня подготовительных работ. Сегодня состоится полуфинал соревнований по футболу, где встретятся сборные Азербайджана и Турции. На завтрашних соревнованиях ожидается участие около 29 тыс. зрителей".