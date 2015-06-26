Саймон Клегг: Бакинский олимпийский стадион полностью готов к церемонии закрытия игр

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Количество зрителей в 14-й день соревнований Европейских игр составило более 75% от общей аудитории. Как сообщает Report, об этом на традиционной пресс-конференции заявил генеральный директор операционного комитета I Европейских игр (BEGOC) Саймон Клегг.

Он отметил, что вчера на спортивной арене им. Гейдара Алиева стартовали соревнования по дзюдо. А сегодня начнутся соревнования BMX по велоспорту. С.Клегг подчеркнул, что изменения в программе соревнований BMX были связаны с погодными условиями: "Вначале мы не хотели проводить эти соревнования в последний день соревнований. Однако в связи с погодными условиями соревнование, запланированное на 27 июня, мы перенесли на сегодня".

С.Клегг заявил, что успехи азербайджанских спортсменов повлияли на количество зрителей. По его словам, на сегодняшних соревнованиях ожидается участие около 29 тыс. зрителей: "Сегодня будут вручены 23 комплекта медалей по 9 видам спорта. В то же время состоится финал по баскетболу 3x3. А завтра ожидаем участие 26 тыс. зрителей".

Представитель BEGOC отметил, что Бакинский олимпийский стадион полностью готов к церемонии закрытия игр.