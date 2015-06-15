​Саймон Клегг: Игры широко освещаются на основных телеканалах европейских стран

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Мы довольном уровнем вещания игр в Европе". Об этом, отвечая на вопросы Report, заявил гендиректор по операциям Операционного комитета I Европейских игр Саймон Клегг.

По его словам, ранее предусмотренная трансляция уже осуществлена: "Правда, были случаи вещания на некоторых телеканалах необъективной информации. Естественно, это их дело, и мы не можем вмешиваться. Эти игры проводятся в Европе впервые. В Европе насчитывается более 50-ти стран. Можно сказать, что игры широко освещались на основных телеканалах этих стран".

С.Клегг добавил, что, согласно трехдневной статистике, имена 24-х победителей уже известны: "Одно из новшеств заключается в том, что 140 спортсменов приобрели возможность давать интервью. В очередные дни пройдет множество соревнований. Хочу отметить, что по количеству медалей Азербайджан лидирует в списке. Соревнования по двум видам спорта уже завершились".

Как отметил С.Клегг, вчера продано 15 тыс. билетов на церемонию закрытия игр: "75% предусмотренных для соревнований билетов уже продано. Вчера за соревнованиями следили 23750 зрителей. В целом, продано 420 тыс. билетов. На сегодняшних соревнованиях, которые пройдут в 7-ми местах, мы ожидаем 30 тыс. зрителей".