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    ​Румынские спортсмены прибыли в Баку

    В аэропорту команду встретил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Румынская группа спортсменов, состоящая из 147 атлетов, прибыла сегодня в Баку для участия в первых Европейских играх, сообщает Report со ссылкой на посольство Румынии в Азербайджане.

    В аэропорту команду встретил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану и сотрудники посольства.

    Посол пожелал атлетам удачи и завоевания множества золотых медалей. Он выразил надежду, что амбиции и решимость помогут им добиться хороших результатов. 

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