​Румынские спортсмены прибыли в Баку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Румынская группа спортсменов, состоящая из 147 атлетов, прибыла сегодня в Баку для участия в первых Европейских играх, сообщает Report со ссылкой на посольство Румынии в Азербайджане.

В аэропорту команду встретил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану и сотрудники посольства.

Посол пожелал атлетам удачи и завоевания множества золотых медалей. Он выразил надежду, что амбиции и решимость помогут им добиться хороших результатов.