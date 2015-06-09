Руководитель Олимпийского комитета Латвии: Cпортсменам на Евроиграх обеспечены все условия

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан сделал многое, чтобы обеспечить все условия для удобного проживания спортсменов в ходе Первых Европейских игр в Баку. Как сообщает Report , об этом заявил руководитель Олимпийского комитета Латвии Жорж Тикмерс латвийскому каналу LTV7.

"Уже неделю там находятся мои коллеги, которые делают все необходимое для приема тренерского и командного состава. Страна сделала очень многое, приложила огромные усилия, чтобы условия были удобными для всех. Там в деревне для спортсменов прекрасные условия. Никаких сомнений нет: всё продумано со стороны организаторов, проведение всех соревнований. И само число комплектов медалей велико – 253", – поясняет Тикмерс.

По его словам, никаких проблем у команды Латвии не возникло, спортсмены и администраторы занимаются своими делами, вопросами размещения команды, местами тренировок и пр. Постепенное прибытие латвийских спортсменов на Игры началось вчера.

"Там будут 59 олимпийских чемпионов, 200 чемпионов мира, и от нас тоже выступают первые номера. Пляжный волейбол, дзюдо представлены сильными игроками. Но две трети команды – новички. Но латвийская команда никогда не приезжает без медалей. Такая традиция должна сохраниться", – заявил Тикмерс.