​"Россия 24" показал репортаж о I Европейских играх в Баку - ВИДЕО

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ На федеральном канале "Россия 24" вчера был продемонстрирован новостной сюжет о грядущих I Европейских играх в Баку.

Как передает Report со ссылкой на "Кавказский узел", специальный корреспондент Александр Абрамов побывал в Баку и рассказал россиянам о том, что увидел там своими глазами.

В первую очередь корреспондент напомнил, что Европа узнала о I Европейских играх в конце 2012 года.

"Столицей континентальных Игр стал Баку, город на географической окраине Старого Света. Что это будут за игры, тогда еще многие не понимали, но размах уже был по-настоящему олимпийский", - отметил Абрамов.

Как известно, в Оргкомитете "Баку-2015", возглавляемом первой леди Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, работают 1,5 тыс человек, примерно треть из них – иностранцы с опытом работы на крупных турнирах.

В сюжете отмечается, что Европейские Игры – запрос Азербайджана на свое место в мире и одновременно солидарность с теми ценностями, следовать которым Азербайджан намерен в будущем. В интервью телеканалу первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева подчеркнула, что основным отличием Первых Европейских игр в Баку будет атмосфера доброжелательности и гостеприимства. «Мы хотим показать богатое культурное наследие нашего края. Как вы знаете, Азербайджан является древним краем, и такие понятия как мультикультурализм, терпимость, толерантность очень присущи нашему народу. Я надеюсь, что основным отличием будет то гостеприимство, та атмосфера доброжелательности, праздника, которые, я надеюсь, ощутят все наши гости. На подготовку к Играм нам было отпущено всего 2,5 года. И с учетом того, что это достаточно сжатые сроки, мы постарались максимально создать условия, в первую очередь для спортсменов, для официальных лиц и для гостей нашей столицы, чтобы этот праздник действительно стал праздником единения, праздником дружбы и спорта», - сказала председателем оргкомитета Первых Европейских Игр Мехрибан Алиева.

Как подчеркивается в сюжете, в Баку с гордостью говорят о том, что подготовка к Европейским играм по масштабу сопоставима с Олимпийскими, "вот только если к Олимпиаде обычно готовятся около 7 лет, то в Азербайджане все сделали всего за 2,5 года – это самое большое достижение и главная отличительная черта от других турниров".

"За минувшие 30 месяцев мы построили здесь пять новых спортсооружений, - рассказывает о подготовке к Играм главный операционный директор "Баку-2015" Саймон Клегг. - Строили не только для Европейских игр – держали в голове мероприятия в будущем: эти сооружения будут использованы для Исламских игр солидарности, шахматной Олимпиады, Евро-2020 и даже азербайджанского этапа "Формулы-1".

Игры в Баку начнутся через два месяца, и забыть об этом в столице Азербайджана не дают никому.

В настоящее время полным ходом идет облагораживание территорий вокруг главной арены Игр - Национального стадиона вместимостью 68 тыс человек, строить который начали 4 года назад, задолго до того, как Баку стал столицей Европейских игр. "Решение о его строительстве было принято в присутствии господина Блаттера, за год до решения и вообще идеи о Европейских играх. Вы, наверное, согласитесь, что город с практически трехмиллионным населением, имеющий всего одну футбольную арену (Республиканский стадион), построенную в 1953 году, это, все-таки, нонсенс", - приводит "Россия 24" слова Азада Рагимова.

Генеральный менеджер Национального стадиона Рон Кэмерон в беседе с корреспондентом заметил, что нет ничего удивительного в том, что построенное сооружение сходно с лучшими европейскими стадионами. "На самом деле, это нормально, потому что в нашем стадионе собран опыт десятков других мировых арен. Даже команда стадиона интернациональная: я сам американец, здесь также работают люди из Англии, Австралии, Южной Африки, ну и, конечно, азербайджанцы. Похожую картину вы увидите на всех объектах Европейских игр", - сказал Кэмерон.

"Национальный стадион – главная арена предстоящих I Европейских игр. Пока здесь идут приготовления, по технике безопасности здесь нельзя появляться без касок и светоотражающих жилеток. Во время Европейских игр прямо здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике, ну а через 5 лет, в 2020 году, этот стадион примет матчи чемпионата Европы по футболу", - добавляет Абрамов.

Лучший вид на стадион и на озеро Беюк-Шор открывается, по словам корреспондента, с балкона одной из квартир Деревни атлетов. Новый район, где будут жить спортсмены, построили на месте бывшего пустыря на проспекте Гейдара Алиева, на полпути из аэропорта в центр города. Во время Игр здесь могут разместиться 7,5 тыс спортсменов. Организаторы говорят, что условия лучше, а квадратура больше, чем было в олимпийских деревнях Ванкувера, Лондона и Сочи. "Это место по привычке многие называют олимпийской деревней, но правильнее будет сказать, что она называется Деревня атлетов. Пока здесь совсем пусто и тихо, никто не отдыхает на лавочке, никто не разговаривает в беседке, и фонтаны пока тоже не работают. Но совсем скоро, в конце мая – начале июня сюда начнут приезжать первые делегации и деревня заживет своей жизнью", - отметил корреспондент "России 24".

Другим знаковым современным стадионом является расположенный на берегу Каспийского моря, на площади Государственного флага комплекс Crystal Hall, построенный специально к "Евровидению" 2012 года. Позднее на нем проходили концерты Шакиры, Рианны и Дженнифер Лопес, а также финал баскетбольной Лиги чемпионов. "Специально к Европейским играм прямо посреди зала построили толстую черную стену – простое инженерное решение, благодаря которому вместо одного спортивного сооружения, фактически, получили два", - рассказал Абрамов.

"На протяжении всего этого времени здесь будут непрерывно проходить волейбольные матчи. В некоторые дни они будут пересекаться с боксом, который будет проходить в другой части зала. Специально для этого стену сделали звуконепроницаемой", - сообщил менеджер арены Эльдар Иманов.

Во время Игр в Баку пройдут соревнования по 20 видам спорта. В них примут участие сильнейшие спортсмены Европы, гарантией чего послужит регламент, согласно которому в 12 дисциплинах "Баку-2015" станет квалификацией к Летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако не будут обойдены вниманием и неолимпийские виды: пляжный футбол, каратэ, самбо и уличная версия баскетбола – баскетбол "три на три".

"Откровенно говоря, баскетбол "три на три" не очень популярен в Азербайджане. У нас больше любят классическую версию. Тем интереснее будет во время Игр, - уверен игрок сборной Азербайджана и посол этого вида спорта Амиль Гамзаев. - В первую очередь я буду играть за сборную Азербайджана, а также буду послом вида спорта баскетбол "три на три". Своим примером планирую вдохновлять нашу молодежь".

Еще одной важной ареной станет знаменитый футбольный стадион имени Тофика Бахрамова, на котором пройдут соревнования по стрельбе из лука. "В ходе недавней реконструкции шедевр советской спортивной архитектуры обрел хайтековские черты, в частности, крышу, но в башнях до сих пор находятся комментаторские кабинки", - сообщил корреспондент.

Специально для Игр реконструирован и стадион имени Гейдара Алиева, на котором пройдут соревнования по борьбе, дзюдо и самбо. "Во время Игр вместимость будет 5 тыс человек для борьбы, 4 тыс для дзюдо и 5 тыс для самбо. Учитывая, что борьба является национальным видом спорта, а самбо и дзюдо в нашей стране довольно популярны, я считаю, что здесь не будет пустых мест", - прогнозирует заместитель генерального менеджера управления арены Илькин Бабаев.

Соревнования пройдут не только в столице Азербайджана. В Мингячевире, настоящей Мекке для советских гребцов, за медали поборются их современные коллеги. В этих местах, кстати, регулярно тренируется сборная России по гребле. "Я помню, в 2005 году президент РФ Владимир Путин заметил, что временные неудачи сборной России в академической гребле, каноэ и байдарке связаны напрямую с тем, что не функционирует база "Кура" в городе Мингячевир. Сегодня она открыта", - вновь напоминает телеканал слова Азада Рагимова.

"Официальная эмблема Баку-2015 сочетает в себе пять символов: огонь, воду, птицу Феникс, элементы ковра, а также главное и самое очевидное – национальный фрукт Азербайджана гранат. Логотип Игр изображен на медалях. Вес каждой вне зависимости от достоинства – 380 г", - поведал корреспондент "России 24".

"Медали представлены, логотип давно утвержден, а объекты в завершающей стадии подготовки. Баку выходит на финишную прямую. До первых континентальных игр осталось ровно два месяца", - резюмировал Александр Абрамов.