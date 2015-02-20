​Российские тхэквондисты на играх в Баку выступят во всех весовых категориях

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Российские тхэквондисты на I Европейских играх в Баку выступят во всех весовых категориях. Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов. Он сказал, что чемпионат Европы в Нальчике станет последним соревнованием, после которого будет оформлен рейтинг для участия в Европейских играх: "В каждой весовой категории будет выступать по 16 участников. Четырнадцать из них будут отобраны по рейтингу. Один участник от сборной Азербайджана, как страны-организатора, будет участвовать на играх напрямую, а одно место будет выделено по квоте Всемирной федерации тхэквондо стране, которая не смогла добиться высоких результатов на отборочных соревнованиях ".

Отметим, что на I Европейских играх примут участие всего 128 спортсменов (мужчин и женщин) в четырех весовых категориях.